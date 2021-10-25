Лавров: отношения России и НАТО не катастрофические, их просто нет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отношения РФ и НАТО. По его мнению, Североатлантический альянс уже решил, что не хочет быть дружественным с Москвой.

Лавров встретился с журналистами в понедельник, 25 октября, по итогам переговоров с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт. Он отметил, что считает генсека НАТО Йенса Столтенберга своим другом, однако сама организация другом России не является.

"НАТО не является другом России, они решили, что не хотят быть дружественными", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Глава российского МИД также отметил на замечание журналиста, что отношения между Россией и НАТО нельзя назвать катастрофическими, так как этих самых отношений между сторонами просто нет.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель Российского МИД Мария Захарова прокомментировала заседание Совета НАТО на уровне министров обороны, которое прошло 21-22 октября 2021 года. Дипломат отметила, что Североатлантический альянс вот уже 70 лет пытается "сдерживать" Россию, тогда как Россия никак не угрожает НАТО.