В Ленинградской области на ноябрьских праздниках запустят дополнительные «Ласточки» в Выборг и Тихвин

Дополнительные «Ласточки» на период ноябрьских праздников будут запущены на Выборгском и Тихвинском направлениях. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.​ ​

Власти Ленинградской области на время длинных выходных решили увеличить число поездов «Ласточка», следующих по Выборгскому и Тихвинскому направлениям. Дополнительные поезда запустят по двум самым популярным туристическим маршрутам с 23 октября по 7 ноября. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, это делается для безопасности и комфорта жителей и гостей региона.

- Мы запускаем дополнительные «Ласточки», потому что нет запрета гулять на улице, и мы понимаем, что туристы поедут даже просто погулять по Выборгу. Поэтому лучше добавить электричек, чтобы внутри давку не создавать. Работа общественного транспорта не отменяется, как и нахождение на свежем воздухе, - объяснил Александр Дрозденко в Инстаграме.

На Выборгском направлении дополнительные «Ласточки», состоящие из семи вагонов, будут курсировать с 23 по 31 октября и с 4 по 7 ноября. А в период с 25 по 29 октября и с 1 по 3 ноября по этому маршруту будут ходить дополнительные десятивагонные поезда.

На Тихвинском направлении дополнительные пятивагонные «Ласточки» будут запущены 4, 5 и 6 ноября.

- С учётом увеличения пассажиропотока по этим двум наиболее значимым направлениям назначаем дополнительные «Ласточки» в десятивагонном исполнении, - сообщил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Напомним, в регионе ужесточаются ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса. С 30 октября в семи районах Ленинградской области, входящих в «красную» зону, при посещении развлекательных и спортивных учреждений потребуется предъявить QR-код. По кодам будут пускать клиентов в музеи, кинотеатры, театры, концертные залы, ночные клубы, дискотеки, передвижные цирки, гостиницы, бассейны и спортивные организации. Сейчас в «красную» зону входят Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы и Сосновый Бор.

С 15 ноября аналогичные меры вводятся в районах «желтой зоны»: Выборгском, Кировском, Ломоносовском, Тосненском, Подпорожском, Волосовском, Лужском, Приозерском, Кингисеппском, Лодейнопольском и Волховском. Для посещения музеев, культурных и спортивных объектов жителям и гостям этих районов необходимо будет показать QR-код, подтверждающий полный курс вакцинации либо перенесенный в течение последних шести месяцев коронавирус. Вместо QR-кода можно предъявить отрицательные результаты ПЦР-теста давностью не более 72 часов. Туристам без QR-кода, заселяющимся в гостиницы, можно будет пройти экспресс-тест на COVID-19.