Новак заявил, что спрос на нефть восстановится в 2022 году

Вице-премьер РФ Александр Новак Фото: Андрей МИНАЕВ

Вице-премьер России Александр Новак дал прогноз тому, когда нефть может вернуться к показателям добычи выше текущего на 400 тысяч баррреллей в сутки. Этот вопрос страны ОПЕК+ обсудят уже 4 ноября.

По мнению Новака, восстановление добычи нефти произойдет в течение 2022 года. Как отметил вице-премьер, он предполагает, что это случится скорее к концу года.

"Но пока исходим из того, что график [восстановления добычи нефти], который подписан, должен соблюдаться", - рассказал Новак Reuters.

Вице-премьер затруднился дать прогноз тому, будут ли цены на нефть продолжать бить рекорды. Он отметил, что это будет зависеть от спроса.

Как ранее писал сайт kp.ru, стоимость нефти на бирже достигла рекорда за последние 3 года и продолжает приближаться к 100 долларам за баррель. Эксперты рассказывали, что будет дальше и как эта ситуация может отразиться на российской валюте.