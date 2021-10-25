Петр Бирюков: За десять лет количество парков в Москве выросло до 886

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Сегодня, 25 октября, впервые в российской столице проводится 26-е заседание Сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье». Торжественное открытие состоялось в этот понедельник в рамках Соглашения, подписанного 5 сентября 2019 года между правительством Москвы и Европейским региональным бюро ВОЗ о вступлении столицы России в сеть «Регионы за здоровье». Сейчас в ней участвуют порядка 40 членов из 22 стран мира.

«Сегодня российская столица входит в число самых зеленых мегаполисов мира - 49 процентов ее площади занимают зеленые территории, - отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков в своём докладе на открытии заседания. - За десять лет высажено около 10 миллионов деревьев и кустарников. Рядом с парками и скверами живут 90% горожан».

Сейчас сложно поверить, но до 2010 года в Москве была всего одна пешеходная зона – улица Арбат, и только 130 парков.

«За десять лет количество парковых территорий увеличилось до 886, благоустроены 441 улица и общественное пространство, преобразились 36 набережных Москвы-реки длиной почти 65 километров», - сообщил Бирюков.

По его словам, Москва стала городом, где комфортно работать, отдыхать, заниматься спортом, проводить время на природе, воспитывать детей, одним словом – жить. В этом заслуга в том числе сотрудников Комплекса городского хозяйства.

«Лидерство российской столицы в создании качественной городской среды ежегодно подтверждается международными рейтингами, - подчеркнул заммэра. - Москва дважды одержала победу в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» международной туристической премии, а в этом году вошла в топ-5 рейтинга 100 лучших городов мира».