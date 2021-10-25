Минздрав рассказал о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в доме в Набережных Челнах

Спасатели достали из-под завалов несколько человек. Фото: видео очевидцев

В Минздраве рассказали о состоянии здоровья раненных при обрушении жилого дома в Набережных Челнах. Там вечером в понедельник, 25 октября, произошел взрыв, в результате которого рухнули стены на двух этажах пятиэтажного здания.

По данным Минздрава, двое раненных при взрыве дома находятся в тяжелом состоянии. Состояние еще одной девушки оценивается как крайне тяжелое. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Как ранее писал сайт kp.ru, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Инцидент случился вечером в понедельник, 25 октября. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах.

Спасатели извлекли из-под завалов несколько человек, все они были переданы медикам. В частности, под обломками нашли двоих детей - 11-летнего мальчика и его старшего брата 17 лет.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Инцидент произошел вечером в понедельник, 25 октября, пострадали несколько человек.

По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).