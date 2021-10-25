Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в нерабочие дни в ноябре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в нерабочие дни в ноябре. С 28 октября в Москве и Московской области начинаются нерабочие дни. К тому моменту дожди, которые ожидаются 26 и 27 октября, прекратятся. На территории центральной части страны установится теплая погода, днем температура будет достигать десяти градусов.

Аналогичные температуры задержатся в первых числах ноября.

- Неплохо для конца октября и начала ноября. Причем я хочу сказать, поскольку все культурные учреждения будут закрыты, погода благоприятствует тому, чтобы набираться сил и здоровья в прогулках на свежем воздухе, - комментирует Лента.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александра Шувалова.

В Архангельске, Мурманске, Сыктывкаре и Петрозаводске температурный фон будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла.

В южной части страны ожидается вторжение полюса холода, но в конечном счете непогода уйдет стороны гор. 30 октября в южных регионах будет около 11-13 градусов тепла.

В степных районах Придонья возможны заморозки, что является обычным явлением для этого времени года. А вот в первых числах ноября возможно повышение температуры до +16 градусов.

На юге Западной Сибири 27-28 числа произойдет понижение температуры на 8 градусов, ожидаются осадки.

Восток страны окажется в области высокого, что обеспечит мягкую температуру. В Приморском крае до конца октября столбики термометров будут подниматься до 15-17 градусов тепла, а в ноябре средняя температура будет доходить до 10-12 градусов со знаком плюс.

В свою очередь главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова дала отдельный прогноз для Москвы и области.

До 28 октября температура воздуха в столице будет держаться на отметке в + 5… +7 градусов. А к 28-29 октября возможен небольшой дождь, станет чуть теплее - воздух прогреется до +9 градусов, сообщает РИАМО.

В субботу, 30 октября, переменная облачность осадков не ожидается, благодаря антициклону ночью будет +3… +8, днем +8… +13 градусов. Ветер стихнет, и средняя температура будет соответствовать первым числам октября. Так что теплая погода еще порадует жителей Москвы и Подмосковья, сообщает телеканал "360".