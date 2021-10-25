Эрдоган заявил о разрешении дипломатического кризиса с послами 10 стран после их "отступления"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на пресс-конференции в Анкаре по итогам заседания кабинета министров. Он прояснил ситуацию с дипломатическим кризисом с послами 10 стран и заявил, что на их будущее благоразумие.

Ранее днем Эрдоган поручил выдворить из страны послов десяти стран за то, что они опубликовали совместное заявление по поводу судебного процесса над правозащитником Османом Кавалой. В Турции его судят за попытку госпереворота.

"Правосудие в Турции не будет слушать чьи-либо приказы. Заявления группы послов были направлены непосредственно против нашей страны и нашего суверенитета. Никто не сможет оставаться в Турции, если эта персона не будет проявлять уважение к нашей стране. Теперь они будут осторожнее в заявлениях", - цитирует Эрдогана ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, ранее днем послов 10 стран в Турции вызвали в турецкое внешнеполитическое ведомство, где напомнили о необходимости соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Эрдоган же объявил их персонами нон-грата и намеревался выслать из страны.