Никто из военных не пострадал Фото: Александр КОЦ

Перед колонной российской военной полиции в Сирии взорвалась бомба. Инцидент произошел во время патрулирования трассы, рассказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, взрыв произошел в 8:55 по местному времени в провинции Деръа, в районе населенного пункта Умм-эль-Маатен. Российские военные ехали в автомобильной колонне по трассе, когда перед головным автомобилем взорвалась бомба.

Отмечается, что взрывное устройство было самодельным. В результате инцидента никто не пострадал.

Как ранее писал сайт kp.ru, военная база США, находящаяся на стыке границ Сирии, Ирака и Иордании, была атакована беспилотниками. Инцидент произошел в среду, 20 октября, в сирийском пограничном городе Эт-Танф.