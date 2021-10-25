Итальянский шеф-повар назвал варварские ошибки россиян при приготовлении пасты Фото: "КП" Архив

Итальянскую пасту в России готовят почти на каждой кухне. Другой вопрос, что не всегда это блюдо напоминает то, чем славится итальянская кухня.

Часто причина в том, что хозяйки нарушают технологию приготовления, причем делают это «по-варварски». Именно такое определение происходящему на российских кухнях нашел итальянский шеф-повар Уиллиам Ламберти, автор концепций ресторанов Ugolek и Pinch, и Sartoria Lamberti.

Специалиста возмущает традиция промывать отваренную пасту холодной водой и поливать ее растительным маслом.

- Никакого варварства вроде масла и промывания пасты под холодной водой! — призвал шеф.

Он дал советы, согласно которым даже неспециалист сможет приготовить знаменитое блюдо итальянской кухни.

Лично шеф-повар при готовке идет на хитрость. Уиллиам Ламберти готовит продукт чуть меньше положенного времени.

- Обычно на этикетке указывают среднее время готовности - 10-12 минут, мой секрет- - выключить плиту за 4 минуты до этого, — делится повар с «Газетой.Ru».

После 6,5 минут варки следует откинуть полуготовую продукцию на дуршлаг, а затем выложить все на разогреть сковороду. Туда же долить воды, оставшейся от варки пасты.

- Прогреть все 3-4 минуты до готовности – баста, - советует шеф-повар.

Есть еще один секрет – нужно ориентироваться на отметки IGT и DOP на упаковке, поскольку они гарантируют качество продукта, а также на место производства.

Лучшая итальянская паста производится в коммуне Гарньяно и Неаполе. А самый быстрый рецепт пасты – это спагетти aglio olio.

Вот что потребуется для приготовления блюда: чеснок, перец, зелень и паста.

- В двух столовых ложках оливкового масла обжарить чеснок и перец. Пасту отварить al dente, воду слить, прогреть на сковороде с чесноком. Влить оставшееся масло, немного воды от варки пасты, перемешать и выложить на тарелку. Украсить перцем и зеленью, — предложил Уиллиам Ламберти.

Ранее шеф-повар Денис Кугатов поделился рецептом интересной пасты, которая, без сомнения, придется по вкусу даже самым требовательным гурманам, сообщает телеканал "360".