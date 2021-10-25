Путин наградил председателя КС РФ Валерия Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Председатель Конституционного Суда РФ Валерий Зорькин Фото: Артем КИЛЬКИН

Президент России Владимир Путин наградил председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 25 октября, на официальном сайте правовой информации.

Как сообщается в назначении, Зорькин удостоен награды "за большой вклад в развитие конституционного правосудия в Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность".

Напомним, что на посту председателя Конституционного суда РФ Валерий Зорькин находился с 1991 по 1993 годы, а также с 2003 года по настоящее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин наградил телеведущего Александра Маслякова орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу.