Глава Минстроя Ирек Файзуллин получил звание "Заслуженный строитель РФ" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин удостоен почетного звания "Заслуженный строитель РФ". Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, документ опубликован на портале правовой информации.

В 1985 году Файзуллин окончил Казанский инженерно-строительный институт (Казанский государственный архитектурно-строительный университет) по специальности "промышленное и гражданское строительство".

В разные годы он работал в должности инженера, а также руководил различными организациями. В 2010-2020 годах был министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана, а затем стал первым замминистра в федеральном Минстрое. Спустя еще некоторое время он возглавил ведомство в ноябре 2020 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский лидер наградил председателя Конституционного Суда Валерия Зорькина орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени. Он был удостоен награды "за большой вклад в развитие конституционного правосудия в Российской Федерации и многолетнюю плодотворную деятельность".