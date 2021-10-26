Карпин озвучил расширенный состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

25 октября обнародован расширенный список футболистов, которые будут вызваны на два финальных матча отборочного турнира Чемпионата мира-2022. Команда футболистов тренера Валерия Карпина будет играть против Кипра и спортсменов из Хорватии. Об этом пишет "КП-Спорт".

Стоит отметить, что в этот раз наставник россиян решил не вызывать форварда Артема Дзюбы. Это он объяснил "решением тренерского штаба".

Так, среди вратарей в заявке числятся игрок Локо Маринато Гилерме, Матвей Сафонов из "Краснодара", вратарь Сослан Джанаев из команды "Сочи", Никита Хайкин (Норвегия) и Илья Лантратов из футболистов команды "Химки".

Среди защитников на решающие матчи вызваны игрок ЦСКА Москва Игорь Дивеев, футболист "Спартака" Георгий Джикия, Максим Осипенко из "Ростова", Вячеслав Караваев, Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков, Даниил Круговой, Илья Самошников, Сергей Терехов, Фёдор Кудряшов (Турция) и Арсен Адамов.