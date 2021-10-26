Apple выпустила обновленную операционную систему macOS Monterey Фото: REUTERS

Американская компания Apple выпустила обновленную операционную систему (ОС) macOS. Об этом 25 октября сообщается на сайте компании.

В новой системе, которая получила название Monterey, теперь изменился дизайн браузера Safari. Панель вкладок окрашивается в цвет сайта, а сами вкладки объединены со строкой поиска и панелью инструментов.

Также на Mac появились "Быстрые команды". Они позволяют пользователям автоматизировать повседневные задачи. Еще одна новая функция - "Универсальное управление", которая позволяет моментально установить связь с iPad, для этого можно будет пользоваться одной клавиатурой, трекпадом или мышью для одновременной работы на одном или нескольких устройствах.

В сентябре этого года Apple представила пользователям смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали.