Андрей Кончаловский получил награду кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" за фильм "Дорогие товарищи" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Российский киноактер и режиссер Андрей Кончаловский и боснийский кинорежиссёр Ясмила Жбанич получили награду Международной кинопремии "Восток - Запад. Золотая арка" в номинации "Лучшая режиссерская работа".

Торжественная церемония награждения лауреатов премии за 2020 и 2021 годы прошла в стенах столичного кинотеатра "Художественный". Лучшие работы выбирали 23 киноведа и кинокритика из разных стран мира.

- Награду разделили две картины, так бывает. Это Андрей Кончаловский с работой "Дорогие товарищи" и Ясмила Жбанич с картиной "Куда ты идешь, Аида?", - объявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, пишет ТАСС.

Напомним, премия "Восток - Запад. Золотая арка" присуждается за достижения в области киноискусства лучшим авторам фильмов, чьи работы созданы в странах Восточной Европы и Западной Азии.