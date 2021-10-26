Bloomberg: "Северный поток - 2" освободит Россию от враждебных транзитеров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли в статье для Bloomberg заявляет, что Россия построила газопровод "Северный поток - 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов.

Речь идет о проходящих по территории некоторых постсоветских республик и бывших стран-сателлитов. По мнению автора публикации, после распада Советского Союза страна оказалась зависима от трубопроводов, которые пролегали через государства, внезапно ставшие независимыми и не совсем дружественными по отношению к Москве. В частности, в список попали Украина, Молдавия, а также бывших членов ОВД: Польша, Чехия, Румыния и Болгария.

- Отношения Москвы со многими из этих стран менялись, и не всегда в лучшую сторону ... Неудивительно, что РФ намерена положить конец своей зависимости от подобных связей, — пишет Джулиан Ли в своей статье.