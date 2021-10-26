Ласковое телятко двух маток сосет: На Украине рассказали, как договориться с Россией о газе

Депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киеву следует на время отложить разногласия с Москвой и начать прагматичный диалог о поставках газа, заявил депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире телеканала "Украина 24".

"Сегодня нам надо просто спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Белоруссией и Россией, - предложил Рабинович. - Прийти и спокойно сказать: "У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены". Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет".

Ситуацию, когда Украина покупает российский газ в Европе в три раза дороже из-за политических разногласий, Рабинович назвал недопустимой. По его словам, заложниками этого стали как простые украинцы, так и местные предприятия, которых поставили под угрозу банкротства стоимостью голубого топлива.

Как ранее писал сайт kp.ru, ситуацию на рынках энергетических ресурсов Украины охарактеризовали как катастрофическую в национальной Федерации работодателей страны.

Бизнес-сообщество Незалежной подчеркнуло, что местным предпринимателям приходится платить за газ в 4-5 раз больше, чем их конкурентам за рубежом.

Федерация работодателей предупредила, что такая ситуация может привести к крайне негативным экономическим последствиям, в том числе массовым сокращениям работников, закрытиям компаний, уменьшению налоговых поступлений в казну и росту числа трудовых мигрантов.