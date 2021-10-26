Под Москвой на станции нашли похожий на гранату предмет

Предмет, похожий на гранату Ф-1, изъяли полицейские Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предмет, похожий на противопехотную гранату Ф-1, обнаружили под железнодорожной платформой "Быково" в подмосковном Раменском. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оперативных службах.

По предварительным данным, потенциально опасный предмет изъяли сотрудники полиции.

В расписании движения поездов через станцию имеются изменения, однако неизвестно, связаны ли они с инцидентом. В частности, отменены электрички, которые следуют маршрутом Быково – Москва. Остальные пассажирские поезда следуют по расписанию.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Козульском районе Красноярского края был найден схрон с оружием. В арсенале имелись заряженный гранатомет и три тротиловых шашки. Тайник располагался недалеко от платформы Бадаложный.

Напомним, в Бежицком районе Брянска в воскресенье, 24 октября, около часа ночи произошел взрыв гранаты в квартире.