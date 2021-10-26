В России будет выдавать новые сертификаты о вакцинации

Выдача сертификата должна производиться максимум через три дня после завершения вакцинации Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые паспорта о вакцинации появятся в России с 8 ноября 2021 года, следует из приказа Минздрава России, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно новой утвержденной форме, сертификат о профилактических прививках против коронавирусной инфекции, противопоказаниях к вакцинации или перенесенном COVID-19 будет на двух языках: русском и английском. Кроме того, в нем предусмотрено место для QR-кода.

Согласно приказу министерства здравоохранения, выдача сертификата должна производиться максимум через три дня после завершения вакцинации.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации стоял на повестке рабочей встречи представителей Минздрава России и Евросоюза, которая прошла в виртуальном формате.

В ходе встречи стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации.