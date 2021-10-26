Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Набережных Челнах

В Татарстане рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Набережных Челнах. Фото: скрин видео

Министерство здравоохранения Татарстана сообщило, что после взрыва в жилом доме в Набережных Челнах в больницу обратилась еще одна женщина. Таким образом, количество пострадавших увеличилось, пишет «КП-Казань».

По состоянию на 7:00 по местному времени, трое пострадавших остаются в больнице. Состояние двоих из них – 17-летнего парня и 70-летнего мужчины оценивается как тяжелое, они находятся в реанимации. 11-летнего мальчика перевели в Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

Как ранее писал сайт kp.ru, в жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Инцидент случился вечером в понедельник, 25 октября. В результате было разрушено несколько квартир на двух этажах. По факту взрыва Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). Позже появилась информация, что одна из пострадавших, которую спасатели извлекли из-под завалов, скончалась в больнице.