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Общество26 октября 2021 10:49

В России хотят создать прототип суперприложения для госслужащих до конца 2022 года

Оно позволит организовать коммуникацию сотрудников без использования иностранных приложений
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Суперприложение призвано повысить информационную безопасность страны

Суперприложение призвано повысить информационную безопасность страны

Фото: REUTERS

Минцифры России объявило тендер на разработку автоматизированных рабочих мест для чиновников, которое будет включать в себя мессенджер, средства для видео-конференц-связи, почта, облачное хранилище, антивирус и другие необходимые инструменты. Об этом сообщает "Коммерсант". Максимальная цена контракта составляет 500 млн рублей.

В ведомстве подтвердили, что действительно готовится запуск суперприложения для госслужащих.

"Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников, - прокомментировал директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры Константин Гурзов. - В нем будет функционал обмена мгновенными сообщениями, аудио- и видео-конференц-связь, работа с задачами и поручениями, обмен файлами, облачное хранилище, внутренний портал, работа с офисными документами и антивирусное ПО".

По словам Гурзова, планируется, что чиновники будут пользоваться суперприложением через браузер либо личные устройства, на которые оно будет установлено с учетом требований по информационной безопасности.

Планируется, что это позволит организовать коммуникацию госслужащих без использования иностранных приложений, в том числе продуктов американской компании Microsoft. Это повысит информационную безопасность страны и минимизирует ущерб от возможных санкций.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о государственном контроле в сфере идентификации и аутентификации. Согласно документу, компании разделяются на три группы по тяжести причинения вреда охраняемым ценностям в случае утечки.

В зависимости от присвоенной категории будет осуществляться тот или иной уровень госконтроля. Эта обязанность возлагается на Минцифры РФ. Постановление вступит в силу с 1 января 2022 года.