Валерий Лимаренко: «Перепись населения во многом определяет будущее России»

Всероссийская перепись населения будет проходить до 14 ноября этого года. Сведения, которые соберут в результате этого масштабного мероприятия, потребуются государству для формирования стратегических планов развития регионов и всего государства в целом.

– Спустя 11 лет в нашей стране снова проходит перепись населения. Это масштабное событие во многом определяет будущее России, каждого из нас. И очень важно, чтобы мы с вами приняли в нем активное участие, – отметил в своём обращении губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Чтобы не подвергать опасности своё здоровье в связи с эпидемией коронавируса, принять участие в переписи можно удалённо. Современные технологии дают возможность сделать это с помощью портала Государственных услуг. При наличии подтвержденной учётной записи ответы на вопросы анкеты займут не более четверти часа. Сделать это можно также в Многофункциональных центрах (МФЦ) на гостевых компьютерах.

- Впервые участвовать в переписи можно в цифровом формате. Достаточно зайти на портал Госуслуг и ответить на несколько вопросов. Это займет около 15 минут вашего времени. При этом результаты переписи будут приносить пользу еще долгие годы. Опираясь на них, мы сможем принимать важные решения при реализации значимых социальных программ, развитии городов и сел, – подчеркнул Валерий Лимаренко важность участия в переписи каждого гражданина нашего государства.

Разумеется, сохранился и традиционный сбор информации о гражданах – обход по домам и квартирам. Для предотвращения мошенничеств, переписчики носят специальную экипировку и должны предъявлять удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта. Также в Сахалинской области организована работа специальных переписных участков. Сюда могут обратиться люди, которые не желают по каким-то причинам пускать переписчиков в свои жилища.

Помимо телефона федеральной горячей линии: 8-800-707-20-20, которая открыта для консультаций россиян по участию в переписи, в Сахалинской области запустили также свой региональный колл-центр.