Роспотребнадзор Свердловской области рекомендовал ввести локдаун в регионе во время нерабочих дней

Роспотребнадзор объяснил, зачем вводить локдаун в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области предложило ввести локдаун во время нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября. Об этом сообщил ural.kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там пояснили, что речь идет о закрытии кафе и ресторанов, большинства магазинов, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, цирков и так далее. Кроме того, ведомство рекомендовало отменить все массовые мероприятия.

Роспотребнадзор объяснил, что каждую неделю направляет главе региона различные предложения по борьбе с коронавирусной инфекцией. Также в ведомстве подчеркнули, что обычно предлагаемые им меры учитываются при принятии решений.

В Екатеринбурге и Свердловской области 25 октября 2021 года зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки: 644 человека подхватили вирус. Общее число заболевших уральцев с начала пандемии по данным на сегодняшний день составляет 153 237 человек. Из них 139 091 человек полностью справились с коронавирусом. За сутки из госпиталей выписали 438 человек.