В Госдуме предложили разрешить одиноким родителям тратить маткапитал на детские товары

Депутат Федоров предложил использовать систему отчетности, которая действует в настоящее время для опекунов, обязанных ежегодно отчитываться о потраченных средствах Фото: Архив "КП"

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров направил письмо главе Министерства труда Антону Котякову, в котором предложил разрешить одиноким родителям тратить средства материнского капитала на приобретение детских товаров. Об этом во вторник, 26 октября 2021 года сообщает RT.

"Прошу вас оценить целесообразность расширить возможность использования материнского капитала для одной из наиболее уязвимых категорий с детьми - одиноких родителей, позволить им использовать средства материнского капитала для приобретения детских товаров", - цитирует депутата издание.

Во избежании возможных злоупотреблений, предлагается использовать систему отчётности, которая действует в настоящее время для опекунов, обязанных ежегодно отчитываться о потраченных средствах, в том числе подтверждать покупки соответствующих товаров кассовыми чеками.

"Российская газета" рассказывала о праве ряда категорий россиян на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала.

Так, такую возможность имеют семьи, постоянно проживающие на территории РФ, если:

- второй ребенок и мама являются гражданами России

- второй ребенок появился в семье с 1 января 2018 года

- размер дохода на одного члена семьи не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в регионе на II квартал прошлого года.

Ранее сообщалось, что Правительство может дать отцам-одиночкам право на получение материнского капитала. Соответствующие поправки примет на рассмотрение комиссия кабмина, передает Life.ru