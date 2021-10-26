Главный нарколог Москвы: с точки зрения науки вакцинация жизненно необходима

Главный нарколог Москвы заявил, что с точки зрения науки вакцинация жизненно необходима Фото: Михаил ФРОЛОВ

Главный нарколог депздрава Москвы Евгений Брюн заявил, что точки зрения науки вакцинация жизненно необходима.

- Вспомните, человечество переживало чуму, переживало холеру, оспу, полиомиелит. И во всех случаях человечество придумывало лекарство, побеждало эти эпидемии. Теперь на все это есть вакцина. Да, с точки зрении науки вакцинация жизненно необходима для нашего общества, — сказал специалист в разговоре с РИА Новости.

Он напомнил, что, отказываясь от вакцинации, люди ведут себя безответственно не только по отношению к себе, но и по отношению к окружающим. Брюн подчеркнул, что благополучие России зависит от здоровья ее граждан.

Ранее профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США), главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова объяснила, почему в России коллективный иммунитет не сработал коллективный иммунитет. По словам ученого, это не произошло из-за низких темпов вакцинации населения и изменчивости вируса.