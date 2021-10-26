Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон об исполнении федерального бюджета за 2020 год. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно его тексту, в 2020 году расходы российской казны превысили доходы. Дефицит составил более 4,1 трлн рублей. Доходы превысили 18,7 трлн рублей, расходы - 22,8 трлн рублей.

Доходы оказались ниже прогнозируемых на 9,1%. Нефтегазовые поступления в федеральный бюджет составили свыше 5,2 трлн рублей или 28% от общего объема доходов.

Отметим, что в 2019 году доля нефтегазовых доходов была почти в полтора раза выше - 39,3%.

Как ранее писал сайт kp.ru, расходы России на оборону в 2022 году превысят 3,5 триллиона рублей, следует из проекта бюджета на 2022-2024 годы.

Военные затраты страны составят почти 15% от всего бюджета, или 2,6% от валового внутреннего продукта, который прогнозируется в следующем году. По разделу "Национальная экономика" расходы составят 3,46 триллиона рублей. На социальную сферу в 2022 будет направлено 5,8 триллиона рублей.