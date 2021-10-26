Мишустин поручил создать реестр фармакологически активных действующих веществ

До 1 февраля в России создадут полнофункциональный реестр фармакологически активны действующих веществ. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин по итогам заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям дал поручение создать полнофункциональный реестр фармакологически активны действующих веществ. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба правительства РФ.

Реестр должен быть создан до 1 февраля 2022 года, в перечне поручений сказано и о том, что для этих целей должно быть предусмотрено финансирование. Заниматься созданием реестра будут Минэкономразвития, Минпромторг, Минздрав, Минфин, Минцифры, Роспатент и ФАС.

На заседании КСИИ в контексте пандемии Мишустин затронул и другие вопросы медицины и здравоохранения.

Так, к тому же сроку, 1 февраля, Минздрав, Минэкономразвития, Минпромторг и Росздравнадзор должны проработать вопрос об изменении особенностей ввода высокотехнологичных лекарств в гражданский оборот. Это должно упростить их доступ на российский рынок.

К февралю Минздраву поручено также провести анализ и представить правительству предложения по разработке программы развития рынка лечебного питания и БАДов.

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