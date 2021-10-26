Итальянский политолог заявил, что НАТО пытается обострить отношения между Москвой и Киевом

Тиберио Грациани предположил, что присоединение Украины к НАТО в обозримом будущем "может привести к непредсказуемому ответу Москвы" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с изданием Lenta.ru заявил, что НАТО и США с помощью заявлений об Украине пытаются спровоцировать Россию на ответную реакцию для обострения отношений.

"Заявления по Украине преследуют именно эту цель: обострить отношения между Киевом и Москвой", - заявил эксперт.

Политолог предположил, что присоединение Украины к НАТО в обозримом будущем "может привести к непредсказуемому ответу Москвы, на который альянсу будет сложно эффектно отреагировать".

Официальный представитель Кремля Сергей Лавров заявлял, что контакты Москвы с НАТО нельзя назвать даже "катастрофическими", поскольку они отсутствуют в принципе, сообщает ОТР.

Ранее депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива считает, что жителям Украины пора готовиться к голоду и смерти, передает "Свободная пресса".