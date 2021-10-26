Финляндия откроет границы для туристов из России в 2022 году

Российские туристы могут планировать поездки в Финляндию не ранее 2022 года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вероятность того, что Финляндия откроет границу с Россией для туристов в 2021 году, крайне мала. Эксперты российского турбизнеса считают, что на 99 процентов открытие финских границ – это тема следующего, 2022 года, пишет АТОР (Ассоциация Туроператоров России).

Финские границы остаются закрытыми для массового туризма из России практически с начала пандемии. Сейчас в Финляндию из РФ могут въехать только те, у кого есть родственники среди финских граждан или недвижимость в Финляндии. Пустят через границу сезонных рабочих и некоторые другие категории граждан. Но с 1 октября 2021 года финские консульства возобновили выдачу виз бизнес-туристам и тем, у кого есть многократный финский шенген.

В то же время турэксперты отмечают, что вряд ли для российских туристов будет возобновлено железнодорожное сообщение с Финляндией.

«Даже если разрешат въезд всем гражданам РФ, непонятно, как финская сторона будет контролировать прохождение прибывающими на «Аллегро» повторного теста и прохождение обязательного карантина до получения его результата. Вряд ли финны захотят так рисковать общественным здоровьем, чтобы принимать туристов из России», – приводит АТОР мнение экспертов.

Ранее сообщалось, что около 60 процентов жителей Финляндии видят в России военную угрозу. Такие данные получил финский национальный Аналитический центр деловой жизни.