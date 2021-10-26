Студенты подали в суд на Apple из-за отсутствия зарядки в комплекте iPhone

Студенты считают, что решение не включать в комплект зарядное устройство нарушает их права Фото: REUTERS

Группа китайских студентов подала в суд на американскую компанию Apple за отсутствие зарядного устройства в комплекте iPhone 12, сообщает издание Mydrivers.

В компании объяснили решение не включать в комплект зарядку заботой об окружающей среде, однако истцы считают, что это нарушает права потребителей.

Студенты выразили мнение, что Apple таким образом пытается получить дополнительную прибыль за счет продажи зарядных устройств, производить и реализовывать которые забота об экологии им не мешает.

Как ранее писал сайт kp.ru, Apple провела вторую за осень 2021 года презентацию гаджетов. На Apple Event, помимо прочего, была презентована новинка для пользователей - салфетка для дисплеев за 1990 рублей. Салфетка сделана из мягкого неабразивного материала. В списке устройств, совместимых с ней, все гаджеты поколений не старее iPhone 6, iPhone 6 Plus и iPhone SE.