В Германии заявили, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе

Запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе, считает глава немецкой компании Фото: REUTERS

Глава немецкой компании Wintershall Dea Марио Мерен во время телеконференции с инвесторами заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе.

- Конечно, как только «Северный поток – 2» будет запущен, и российский газ сможет в больших количествах поступать с российских месторождений, это стабилизирует ситуацию с предложением на рынке газа, — сказал он.

Мелен добавил, что дополнительные поставки голубого топлива необходимы для «решения климатических проблем». Он отметил снижение поставок газа из Норвегии, а также снижение поставок сжиженного природного газа.

Ранее аналитик нефтяного рынка Джулиан Ли в статье для Bloomberg заявил, что Россия построила газопровод "Северный поток - 2", чтобы перенаправить экспорт нефти и газа с транзитных маршрутов. По мнению автора публикации, после распада Советского Союза страна оказалась зависима от трубопроводов, которые пролегали через государства, внезапно ставшие независимыми и не совсем дружественными по отношению к Москве. В частности, в список попали Украина, Молдавия, а также бывших членов ОВД: Польша, Чехия, Румыния и Болгария.