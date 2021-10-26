Мясников назвал причины боли в горле, не связанные с инфекцией

Александр Мясников / Фото: Александр Щербак/ТАСС

Боль в горле далеко не всегда свидетельствует о заражении вирусной инфекцией, заявил в эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий, главврач московской больницы №71 Александр Мясников.

По его словам, следует внимательно следить за другими симптомами. Например, если это сопровождается плохим сном, усталостью, болью в суставах и увеличением лимфоузлов, то может свидетельствовать о фибромиалгии. Это заболевание провоцирует боль в мышцах, связках и сухожилиях. Оно достаточно распространено – фибромиалгией страдает каждая пятая женщина, констатировал доктор.

Другим распространенным неинфекционным заболеванием, при котором болит горло, является аллергия. В таких случаях прием антигистаминных препаратов позволяет снять неприятные ощущения.

Еще одним вариантом Мясников назвал повышенную кислотность желудка. В таких случаях дополнительным симптомом является также и кашель.

"Это просто химический ожог, - рассказал врач. - Мы даем лекарство, снижающее кислотность желудка, и — "доктор, вы кудесник, вы мне помогли, я пила столько антибиотиков, мне ничего не помогало, а сейчас помогло".

Как ранее писал сайт kp.ru, Александр Мясников предупредил россиян об опасности регулярного приема витамина С в таблетках. Считается, что он снижает риск заражения ОРВИ, гриппом и коронавирусом.

Доктор уточнил, что синтетический витамин C усваивается организмом хуже, чем витамин C в натуральных продуктах. По его словам, частое применение этого популярного витамина в виде таблеток увеличивает риск образования камней в почках.