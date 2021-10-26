В Кремле заявили, что власти регионов могут продлить нерабочие дни по своему усмотрению

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти регионов России могут продлить нерабочие дни на тот период, на который посчитают нужным.

- Действуют особые полномочия регионов, и в своем недавнем выступлении президент (РФ Владимир Путин) призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он отметил, что все зависит от ситуации с заболеваемостью в каждом отдельно взятом регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября в связи с пандемией коронавируса. Он уточнил, что при необходимости их можно будет продлить. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова. Она объяснила это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки.