Песков заявил, что введение локдауна в Москве не планируется Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Введение локдауна в Москве в связи с распространением коронавируса не планируется, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«В Москве нет и не планируется локдауна», – сказал пресс-секретарь президента России журналистам.

Как писал сайт kp.ru, в связи с резким ростом заболеваемости коронавирусом в российской столице вводится ряд временных ограничений. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 28 октября по 7 ноября 2021 в Москве устанавливаются нерабочие дни. В этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций, кроме самых необходимых. Запрет касается сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, развлечений, кино. Аптеки и продовольственные магазины продолжат свою работу.

С понедельника, 25 октября, в Москве для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями вступили в силу новые ограничения. Теперь эти категории граждан должны соблюдать домашний режим.