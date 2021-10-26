Песков заявил, что газ из других для Молдавии будет стоить дороже, чем из России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что газ из других стран для Молдавии будет стоить дороже, чем из России.

При этом он подчеркнул, что решение Кишенева закупать голубое топливо у других государств это дело молдавских властей.

- Вопрос, правда, риторический: очевидно, что сделки могут быть только по цене выше, чем те, которые обсуждались с российской стороной, — заметил Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь росийского лидера добавил, что контакты России и Молдавии по поставкам продолжатся. При этом "Газпром" предлагает благоприятную для Кишинева цену.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявил, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа. По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей — 709 миллионов долларов. Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ.