Песков предположил, что заявления Моргенштерна о праздновании Дня Победы могут быть от незнания

Песков посоветовал Моргенштерну поговорить о войне с ветеранами Фото: кадр из видео

Заявления популярного рэпера Моргенштерна о целесообразности празднования Дня Победы могут говорить об отсутствии знаний у музыканта, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Хочется таким молодым людям просто порекомендовать чисто по-человечески – наверняка у них есть дедушки, бабушки – поговорить с ними. Или придите к какому-нибудь ветерану…поговорите с ними и спросите, почему так важен День Победы, почему он был, есть и будет важен вечно для нашей страны», – отметил пресс-секретарь президента РФ в беседе с журналистами.

Как подчеркнул Песков, популярные сегодня музыканты несут ответственность за подобные высказывания перед молодежью, а поэтому должны понимать важность таких событий, как День Победы.

Как писал сайт kp.ru, Моргенштерн дал интервью Ксении Собчак, в котором усомнился в важности Дня Победы, удивившись, что на него тратят миллионы. Рэпер не понимает, зачем люди празднуют 9 мая и почему вокруг этого события всегда такой ажиотаж.