Кремль учтет решение депутатов Татарстана не поддерживать отказ от должности президента республики

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение депутатов Татарстана не отказываться от должности президента республики учтут, однако оно одно из многих.

- Смотрите - это мнение на законопроект, в рамках работы по законопроекту с уважением относимся к мнению каждого из субъектов РФ, но это одно из мнений, которое, безусловно, будет учитываться при продолжении работы над этим законопроектом. В данном случае речь не идет фиксации какого-то положения де-юре, это именно мнение, которое высказано и примечательно, что в рамках рабочего процесса высказываются разные мнения, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Песков подчеркнул, что все мнения по этому вопросу будут учитываться.

25 октября появилась информация, что депутаты Госсовета Татарстана не поддержали законопроект об унификации должностей глав регионов. Согласно ему, должность президента республики должна быть упразднена. На 26-м заседании Госсовета Татарстана VI созыва все 82 парламентария решили выступить против этого. Местные парламентарии считают, что в отдельных положениях законопроекта есть детальный регламент вопросов формирования власти в регионах. Это нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции России.