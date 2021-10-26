Кремль признал, что Россия и Британия могут сотрудничать в интересующих обе страны сферах Фото: REUTERS

Россия и Великобритания могут сотрудничать в сферах, представляющих взаимный интерес, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на встрече с журналистами.

«В тех областях, которые представляют взаимный интерес [могли бы сотрудничать]», – сказал пресс-секретарь президента России.

Как писал сайт kp.ru, в понедельник, 25 октября, российский лидер Владимир Путин обсудил по телефону ситуацию в Афганистане с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Кроме того, политики подробно обсудили проблемы климата. Путин подтвердил намерение сокращать «углеродный след» национальной экономики, британский премьер в совю очередь поприветствовал планы России добиться «углеродной нейтральности» не позднее 2060 года. Также лидеры двух стран признали, что, несмотря на проблем в двусторонних отношениях, Москва и Лондон должны наладить взаимодействие по ряду направлений.