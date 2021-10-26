Видео спасения от пиратов панамского судна российскими моряками опубликовало Минобороны

Российские моряки с корабля "Вице-адмирал Кулаков" спасли судно от пиратов / Фото: кадр из видео

Момент спасения контейнеровоза "Люция" из Панамы от пиратов, которые напали на судно в Атлантическом океане, попал на запись. Видео опубликовало Министерство обороны России.

Как ранее писал сайт kp.ru, российские моряки с корабля "Вице-адмирал Кулаков" получили сигнал бедствия и направились к "Люции", на которую уже высадились пираты. Команда контейнеровоза укрылась в машинном отделении.

Первым на помощь вылетел вертолет Ка-27ПС с морской пехотой. Завидев его, вооруженные захватчики погрузились в быстроходную лодку и скрылись.

На кадрах видно, как прибывшие военные высадились на корабль и обследовали его на предмет угроз.

Напомним, в середине октября Северный флот провел учение по освобождению судна от пиратов в Гвинейском заливе с участием трех российских кораблей. На три недели они вышли в Гвинейский залив, чтобы сделать проход гражданских судов безопасным.