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Экономика26 октября 2021 14:53

В России продлили мораторий на проверки виноделов по сертификации продукции до конца 2021 года

Этот период производителей не будут наказывать за несоответствие этикеток новым требованиям
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Виноделам дали больше времени для приведения продукции в соответствие с новым законодательством

Виноделам дали больше времени для приведения продукции в соответствие с новым законодательством

Фото: REUTERS

Правительство России утвердила продление моратория на проверки винодельческой продукции требованиям закона "О виноградарстве и виноделии в РФ" до 31 декабря 2021 года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, до конца года производителей нельзя наказывать за несоответствие сведений на этикетке новому закону, в том числе изымать продукцию и выносить штрафы.

Решение принято в связи с тем, что еще много винодельческой продукции хранится на складах, а замена этикеток и принятие новых деклараций о соответствии на винодельческую продукцию требует много времени и денег.

Как ранее писал сайт kp.ru, в России приняли закон о российском виноградарстве и виноделии, и которого следует, что российским теперь можно называть только вино, произведенное из винограда, выращенного на территории страны.

Новый закон о виноделии выдавит с нашего рынка "разливайки" и направит бюджетные субсидии российским производителям вина и виноматериалов, высказался по этому поводу спикер Госдумы Вячеслав Володин.