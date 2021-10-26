Экс-замглавы управления МВД зарезали в Новой Москве

В Новой Москве зарезали бывшего замглавы управления МВД Фото: Артем КИЛЬКИН

Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Алексей Новосельцев был найден убитым в Новой Москве.

- В поселении Десеновское был найден труп мужчины - Новосельцева Алексея. На теле ножевые ранения и гематомы, — цитирует свой источник в правоохранительных органах РИА Новости.

Собеседник агентства уточнил, что тело обнаружила дочь убитого. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее суд Петербурга вынес приговор по делу мужчины, убившего курсанта университета МВД России в феврале 2014 года. По версии следствия, в тот день Антон Головырцев выследил молодого человека в форме и выстрелил в него из самодельного гладкоствольного оружия. Головырцев нигде не работал и не учился, увлекся радикальными взглядами, читал экстремистскую литературу, увлекался оружием и занимался стрельбой, негативно относился к сотрудникам правоохранительных органов. В 2014 году Головырцев решил совершить убийство какого-нибудь представителя власти.