Глава Минобрнауки попросил ректоров проверить знания студентов после нерабочих дней

Студентов вузов после нерабочих дней ждет проверка освоенных в этот период знаний Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время нерабочих дней необходимо поддерживать качество образования, а по итогам самостоятельной работы провести проверку знаний студентов, рекомендовал ректорам вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова приводит telegram-канал ведомства.

Он также отметил, что нужно обеспечить студентов всем необходимым для самостоятельного изучения дисциплин и при необходимости давать индивидуальные консультации.

"Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться, - подчеркнул Фальков. - Студент не должен быть брошен на это время".

Как ранее писал сайт kp.ru, в России могут перевести студентов на удаленку на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как заявил 22 октября Валерий Фальков, это остается в компетенции руководства вузов. Студентов в нерабочие дни могут обучать дистанционно, либо перевести в режим самостоятельной работы.