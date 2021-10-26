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Общество26 октября 2021 15:11

Глава Минобрнауки попросил ректоров проверить знания студентов после нерабочих дней

Валерий Фальков подчеркнул, что студентов нужно обеспечить всем необходимым для самостоятельной учебы
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Студентов вузов после нерабочих дней ждет проверка освоенных в этот период знаний

Студентов вузов после нерабочих дней ждет проверка освоенных в этот период знаний

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время нерабочих дней необходимо поддерживать качество образования, а по итогам самостоятельной работы провести проверку знаний студентов, рекомендовал ректорам вузов министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Его слова приводит telegram-канал ведомства.

Он также отметил, что нужно обеспечить студентов всем необходимым для самостоятельного изучения дисциплин и при необходимости давать индивидуальные консультации.

"Самостоятельная работа студентов должна быть методически обеспечена: вы должны понимать, есть ли у них доступ к соответствующим электронным ресурсам и курсам, есть ли в вашем университете электронные библиотеки, которыми они могут воспользоваться, - подчеркнул Фальков. - Студент не должен быть брошен на это время".

Как ранее писал сайт kp.ru, в России могут перевести студентов на удаленку на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Как заявил 22 октября Валерий Фальков, это остается в компетенции руководства вузов. Студентов в нерабочие дни могут обучать дистанционно, либо перевести в режим самостоятельной работы.