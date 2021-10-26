Музыкальные критики удивились, что Газманов оказался в списке самых популярных артистов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Музыкальные критики Евгений Бабичев и Павел Рудченко прокомментировали результаты опроса ВЦИОМ о лучшем эстрадном исполнителе года. Первое место в исследовании досталось Олегу Газманову. Его выбрали 19% респондентов.

И этот факт, по мнению критиков, можно объяснить только тем, что в опросе принимали участие преимущественного люди старшего поколения.

- Это могло бы объяснить, как Газманов, который не записывает новых хитов и не очень активен в публичном поле, оказался на первом месте, - рассуждает Евгений Бабичев.

Он считает, что подборка не отражает объективные предпочтения россиян.

- Все дело в том, по какой аудитории работали социологи. Там люди от 18 лет и старше, с этим может быть связан низкий результат Моргенштерна и некоторых других артистов, - заявил «Ридусу» Рудченко.

Он полагает, что более реалистично читать список артистов с конца, тогда это отразит реальное положение дел.

ТОП-самых популярных исполнителей:

Газманов – 19%,

Баста - 10%,

Григорий Лепс и Сергей Лазарев - по 9%,

Леонид Агутин и Валерий Меладзе - по 8%,

Николай Басков - 6%,

Филипп Киркоров - 4%,

Дима Билан и Артур Пирожков - по 3%.

А вот рэпер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн, по версии исследователей, не вошел в первую десятку популярных.

- Если читать исследование с обратной стороны, то Киркоров и Моргенштерн находились бы на первых местах — это, по моим ощущениям, больше походило бы на правду, - заключил Рудченко.

Эксперты отметили, что некорректно составлять подобные списки. Артистов стоит разбивать по возрастным категориям, так как у каждого свой слушатель.