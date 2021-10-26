«Благодарен русским за борьбу с пиратами». Британцев впечатлили российские моряки, спасшие судно в Гвинейском заливе

Читатели Daily Express восхитились российскими моряками, спасшими сухогруз от пиратов Фото: Министерство обороны РФ

Жители Великобритании оценили действия экипажа противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», спасшего гражданское судно от пиратов в Гвинейском заливе. По мнению читателей Daily Express, российские моряки показали всему миру, как нужно действовать в подобных ситуациях.

«Лично я благодарен русским за борьбу с пиратами. А то Запад стал настолько мягкотелым, что если бы наши собственные моряки не усадили бы их на мягкие подушки и не угостили бы чашечкой кофе и обедом из трех блюд, посулив при этом бесплатное жилье в центре Лондона, их бы пустили под трибунал за преступления против человечности», – написал пользователь Hochimin.

«Если бы Запад взглянул на Путина без исторических предрассудков, мы бы увидели сильного лидера, который блюдет интересы своей страны, а в дела других стран вмешивается даже меньше, чем США», – заявил Jimmy's say.

«Борису и его слабому правительству есть чему поучиться у Путина – для него страна и народ превыше всего», – отметил Cleverman1.

«Правительство Великобритании отправило бы пиратов на курорт в Скегнесс», – написал читатель под ником Changewatch.

Как писал сайт kp.ru , в понедельник, 25 октября, в Гвинейском заливе Атлантического океана экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» смог предотвратить захват пиратами гражданского судна MSC Lucia.

Все началось с того, когда российский корабль зафиксировал сигнал бедствия от контейнеровоза сухогруза, следовавшего под флагом Панамы из Того в Камерун. Сразу же после получения сигнала с российского судна на помощь вылетел вертолет Ка-27ПС морской пехоты. Однако во время подлета воздушного судна пираты покинули судно, сели в быстроходную лодку и на полной скорости устремились в сторону берега. Никто из членов экипажа судна MSC Lucia не пострадал.