Украина пригрозила России «ассиметричными шагами» в случае прекращения поставок газа Фото: ТАСС

Украина предпримет «ассиметричные шаги» в случае прекращения Россией поставок газа, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Россия пока не перекрывала поставки газа в Украину. В случае, если Кремль решит это сделать, у нас есть ряд асимметричных ответных шагов», – написал глава МИД Украины в Twitter.

Как отметил Кулеба, прекратив экспорт газа, Россия «разрушит остатки репутации поставщика энергоносителей для Европы».

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Украины обвинил Россию в использовании газа в качестве инструмента шантажа, призвав власти Германии отреагировать на эти действия.

Президент России Владимир Путин заявлял, что РФ никогда не использовала энергетическое преимущество в качестве оружия, а обвинения в этом – политически мотивированная болтовня.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил «Газпрому» скидку в 50 процентов на транзит газа в Европу сверх предусмотренного по контракту объема в 40 миллиардов кубометров в день.