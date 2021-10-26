Захарова призвала ФРГ и Францию отреагировать на прямые угрозы Украины в сторону России

Мария Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала власти Франции и Германии отреагировать на прямые угрозы украинских политиков в сторону России. Ее слова цитирует официальный Telegram-канал МИД РФ.

Захарова отметила, что украинские политики уже давно нападают на Россию по любому поводу. По ее мнению, иногда поводы бывают комичными. Она привела в пример обвинения в том, что украинцы недостаточно активно вакцинируются от коронавируса из-за России.

Однако другие заявления вызывают тревогу, отметила Захарова, указав на слова внештатного советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, пригрозившего России ракетным ударом. Захарова считает, что политики Незалежной позволяют себе подобные заявления, чтобы отвлечь внимания украинцев от внутренних проблем в стране. Кроме того, антироссийские настроения выгодны странам НАТО, которые давно «прикрываются российской угрозой», ведя активное военное освоение Украины, отметила Захарова.

- Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч «нормандского формата», оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины – задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков, — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Ранее внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская армия идет на четвертом месте по военной мощи в сравнении с вооруженными силами некоторых стран НАТО - США, Франции и Турции. Украина работает над тем, чтобы принять на вооружение ракеты оперативно-тактического уровня, которые будут направлены на Москву, сказал Арестович.