Китай показал медали зимней Олимпиады-2022 Фото: Twitter Организационного комитета зимней Олимпиады-2022

Организационный комитет зимних Олимпийских игр 2022 года показал, как будут выглядеть медали предстоящей Олимпиады.

Награды носят название «Тонг Синь». На их обороте вытеснены кольца с 24 точками, что символизирует бескрайнее звездное небо и гармонию между человеком и природой. На внешней стороне медалей изображены пять олимпийских колец. Фото будущих наград размещены в Twitter оргкомитета.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе в Древней Олимпии зажгли огонь XXIV зимних Олимпийских игр, который пройдут в Пекине в феврале 2022 года. Церемония прошла на месте древнегреческого храма богини Геры, огонь на алтаре зажигали при помощи параболического зеркала от солнечных лучей. Параллельно проходил обряд-представление, воссозданный с учетом традиций Древней Греции. После этого олимпийский огонь зимних Игр, был доставлен из Афин в Китай.

Напомним, Олимпиада в столице Китая пройдет с 4 по 20 февраля 2022.