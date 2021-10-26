В ЕС предложили использовать атомную энергию, чтобы выйти из энергетического кризиса

В ЕС заговорили об атомной энергетике как о способе преодоления энергетического кризиса. Фото: REUTERS

Евросоюзу предложили использовать атомную энергию, чтобы выйти из энергетического кризиса. Такое заявление сделал 26 октября министр инфраструктуры председательствующей в Совете стран ЕС Словении Ерней Вртовец, пишет «Известия». Энергии из возобновляемых источников для достижения энергонезависимости Евросоюзу недостаточно, считает Вртовец.

«Это последний сигнал о том, насколько важна «зеленая» трансформация. Если мы хотим достичь двух важных целей — климатической нейтральности и независимой Европы в сфере энергетики, возобновляемой энергии будет недостаточно, поэтому тут [нужны. — Ред.] новые технологии, особенно технологии в области атомной энергии», —цитирует издание заявление Вртовеца перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

Вртовец подчеркнул, что Евросоюзу необходимо вкладывать больше государственных и частных денег в возобновляемые источники энергии, а также в новые технологии.

Ранее сообщалось, что власти Евросоюза обсуждают возможность совместных закупок газа и его хранения несколькими странами содружества, чтобы решить проблему с резко выросшими биржевыми ценами на газ в Европе. А эксперты авторитетного портала Bloomberg прогнозируют, что может сложиться ситуация, когда партнеры по Евросоюзу будут воровать топливо друг у друга.