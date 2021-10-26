В России сделали первые прививки от коронавируса кормящим матерям Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В России от коронавирусной инфекции начали прививать кормящих матерей. Это стало возможным после того, как грудное вскармливание было исключено из перечная противопоказаний к вакцинации препаратом "Спутник V".

Как рассказала РИА Новости одна из привитых, процедура вакцинации кормящих матерей не отличается от прививки остальным вакцинирующимся. По ее словам, она чувствует себя нормально, особых указаний после вакцинации врач не дал.

Как писал сайт kp.ru, на этой неделе из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V" был исключен период грудного вскармливания. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату.

В ней указывается, что хотя противопоказаний больше нет, однако нет и клинических исследований по применению "Спутника V" на кормящих грудью женщинах и младенцах. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому в Минздраве России советуют перед вакцинацией оценить риски и только потом принимать решение.