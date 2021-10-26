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Общество26 октября 2021 19:00

Адвокат Моргенштерна заявил о готовности рэпера объясниться в СК за свои слова о Дне Победы

Пока музыкант не получал повестку в СК
Наталья Смирнова
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Рэпер Алишер Моргенштерн

Рэпер Алишер Моргенштерн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Адвокат рэпера Алишера Моргенштерна заявил, что музыкант готов прийти к следователю и объяснить свои слова о праздновании Дня Победы. Однако пока его не вызывали в СК, сообщил Сергей Жорин.

"Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут", - цитирует адвоката Жорина РИА Новости.

Юрист отметил, что пока рэпер не получал повесток. Также, по его мнению, в словах Моргенштерна нет состава преступления, так как он не призывал отменить праздник День Победы, просто выражал непонимание тем, почему на него ежегодно тратятся деньги.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления по Москве организовать проверку по возможным нарушениям закона в высказываниях музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы.