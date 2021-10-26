Украина опровергла сообщения о взятии поселка Старомарьевка под Донецком Фото: штаб ОСС Украины

Украинские военный не брали под контроль поселок Старомарьевка в Донецкой области, заявил штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины.

«Сегодня в социальных сетях распространилась информация о якобы захвате украинскими военнослужащими межпозиционного пространства на временно оккупированных территориях Донецкой области. Командование Объединенных сил заявляет, что эта информация является ложной. Это очередная попытка незаконных вооруженных формирований РФ дискредитировать и обвинить Украину в нарушении линии разграничения», – сказано в Facebook ОСС.

В сообщении заявляется, что именно на этом участке «вооруженные формирования РФ на территории нарушают режим прекращения огня» и якобы используют запрещенное минскими соглашениями оружие. ВСУ продолжает сдерживать «вооруженную агрессию России», добавили в украинском штабе.

Как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось,что в Тельмановском районе ВСУ захватили посёлок Старомарьевка. По имеющимся данным, в поселке проживают 180 человек, из них 37 - граждане России.